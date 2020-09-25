كورونا.. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بالفيروس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:14 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 42,340 إصابة مؤكدة و 918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

 

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 6,958,632 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 202,329 حالة وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 32,653 مليون إصابة، بينهم أكثر من 990 ألف حالة وفاة، وأكثر من 24,090 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة و 13 دقيقة

محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين و 42 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

منذ 42 دقيقة

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يحسم مصير «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ يوم

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل تعاقد سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

05:24 م

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

07:59 م

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

09:01 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

08:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»