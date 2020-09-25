إصابة 9 أطفال باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:14 م
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 9 أطفال بإشتباه تسمم غذائي، اليوم الجمعة، إثر تناولهم أكل منزلي "أرز فاسد" وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام لاجراء الاسعافات الأولية لهم وإتخاذ الاجراءات اللأزمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، يفيد بورود إشارة من مستشفى ناصر العام، بوصول 9 أطفال مصابون بأعراض إشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم "أرز فاسد" بمنزل أسرتهم بمركز ناصر.

والمصابون هم: "محمد ع.ع" 3سنوات و"ندي ع.ع" 6سنوات و"حماده ش.ب" 11 سنة و"يوسف ش.ب" 8 سنوات و"سجدة أ.م" سنة ونصف و"زياد م.ع" 4 سنوات و"مودهة م.ش" 7سنوات و"أنس أ.م" 7سنوات و"رودينا م.ش" 5 سنوات و"معاذ أ.م" 4 سنوات.

وأكد مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، أنه تم اجراءا الاسعافات الأولية للأطفال المصابين وتحويلهم لمستشفى بني سويف التخصصي، حيث خضع بعضهم لعملية غسيل معدة وحالتهم الآن مستقرة، ومحتجزون بالعناية المركز للأطفال بالمستشفى تحت الملاحظة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللأزمة.

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