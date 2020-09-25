منتخب البرازيل يعلن غياب جيسوس عن مواجهتي بوليفيا وبيرو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:56 م
جيسوس
جيسوس
وكالات
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تلقى منتخب البرازيل ضربة قوية بعد تأكد غياب واحد من أهم اللاعبين في خط الهجوم عن مواجهتي التصفيات بأمريكا الجنوبة المؤهلة لمونديال قطر.

وسيغيب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، جابريال جيسوس، عن المباراتين الأوليين لمنتخب البرازيل في تصفيات مونديال 2022، والمقررتين في 9 و13 الشهر المقبل ضد بوليفيا والبيرو، وذلك بسبب الإصابة، بحسب ما أفاد اليوم الجمعة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

كشف الاتحاد البرازيلي في بيان: "مانشستر سيتي اتصل الأربعاء بطبيب المنتخب، رودريغو لاسمار، لإعلامه باكتشاف إصابة عند اللاعب بعد المباراة ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وخاض ابن 23 عاماً مباراة الإثنين بأكملها، وحتى أنه سجل الهدف الأخير في الفوز الذي حققه السيتي 3-1 على وولفرهامبتون في ملعب الأخير.

ولم يعط الاتحاد البرازيلي أي تفاصيل بشأن نوع الإصابة، أو المدة التي هو بحاجة إليها اللاعب من أجل التعافي منها.

وقرر مدرب "سيليساو" تعويض جيسوس بمهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا، الذي تألق مع بلاده في الدورة المؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيله 5 أهداف في 7 مباريات.

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