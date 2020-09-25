تفاصيل تعاقد سواريز مع أتلتيكو مدريد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أنهى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، إجراءات التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز، اليوم الجمعة، لمدة عامين، قادمًا من صفوف برشلونة.


وأشارت تقارير صحفية إلى أن القيمة التي سيحصل عليها برشلونة ستكون 6 ملايين يورو في صورة متغيرات، بينما سيحصل اللاعب على راتب 7.5 مليون يورو سنويًا.

وتجاوز سواريز، الفحص الطبي بنجاح في وقت مبكر من صباح اليوم في عيادة جامعة نافارا، ووقع لاحقًا على عقود انتقاله للروخيبلانكوس لمدة موسمين.


يذكر أن  سواريز أنهى مشواره مع برشلونة بعد 6 سنوات في كامب نو، بعد خروجه من حسابات الهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد للبرسا، بأنه سيكون خارج حساباته في الموسم الجديد.

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سواريز برشلونة وكومان برشلونة اتليتكو مدريد

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