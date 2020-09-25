بالأسماء.. التشكيل الجديد لبنك مصر بعد قرار رئيس مجلس الوزراء

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:36 م
بنك مصر
بنك مصر
الفجر الاقتصادي
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ضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر، محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، و عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وحسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، وأحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وتامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ومحمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، وخالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي،وميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

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مجلس ادارة بنك مصر قرار مجلس الوزراء التشكيل الجديد لبنك مصر

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