تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:02 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
الفجر الاقتصادي
Advertisements
يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري بحسب قرار رئيس مجلس الوزارء الأخير:

 هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي للبنك الأهلي المصري.

يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي بالبنك الأهلي المصري.

داليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي البنك الأهلي المصري.
 
سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.

علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

 شريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

المستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزارء مجلس ادارة بنك مصر مجلس ادارة البنك الاهلي تشكيل مجلس ادارة البنك الأهلي البنك الاهلي المصري

أخبار تهمك

محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ يوم

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة و 16 دقيقة

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة الا ربع

إنفراجة كبرى في عودة أزارو للدوري السعودي

منذ ثلث ساعة

تفاصيل تعاقد سواريز مع أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. حسن عبد الله مستشارًا بالبنك المركزي.. وشريف علوي رئيسًا لـ"العربي الإفريقي"

"التخطيط": صندوق مصر السيادي يضم نخبة من ذوى الخبرة في كل المجالات

بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي

القليوبية اليوم.. إحالة 12 موظفا بمجلس مدينة بنها للمحاكمة التأديبية.. وتوقيع برتوكول تعاوني مع البنك الأهلي

"قطاع الأعمال": إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد

وزيرة التضامن تستعرض أعمال وخطط تطوير بنك ناصر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

05:24 م

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

07:59 م

فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

08:38 م

الأهلي يحدد سعر بيع وليد أزارو في الميركاتو الصيفي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»