تعرف على التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:02 م
الفجر الاقتصادي
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يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري بحسب قرار رئيس مجلس الوزارء الأخير:
هشام أحمد محمود عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي للبنك الأهلي المصري.
يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي بالبنك الأهلي المصري.
داليا عبد الله محمد الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي البنك الأهلي المصري.
سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي.
علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
شريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
المستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.
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