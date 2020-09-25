المطرب صابر الرباعي ينعى وفاة الملحن خليل مصطفى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نعى المطرب التونسي صابر الرباعي، وفاة الملحن خليل مصطفى والذي توفى صباح اليوم وذلك عقب تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان.

وشارك "الرباعي" صورة جمعته بالملحن خليل مصطفى، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب تعليقا قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن خليل مصطفى، صباح اليوم وذلك عقب الإفصاح عن سوء حالته الصحية بسبب مرض الرسطان الذي كان يعاني منه.

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