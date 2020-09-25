المغرب تسجل 2423 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:42 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، الجمعة، بأنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 2423 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 112.522.


وأوضحت الوزارة أنها سجلت أيضا 42 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات منذ 1998، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 91932، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليا في طور العلاج هو 18592، من بينها 368 حالة خطيرة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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