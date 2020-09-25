بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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نشر اليوتيوبر أحمد حسن، صور جمعته بزوجته زينب وذلك عقب خروجهم من السجن، والذي يعتبر أول ظهور لهم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت زوجة أحمد حسن، زينب مرتدية الحجاب، في حين اكتفى أحمد حسن بالتعليق على الصورة قائلا: "الحمد لله".

وتفاعل الجمهور مع هذه الصور، حيث انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معللين أن ما حدث لهم من سجن بسبب استخدام ابنتهم وتعريضها للخطر يمكن أن يكون خيرا لهم.

وتلقت زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن، انتقادات عديدة بسبب خلعها للحجاب عقب زواجها من "حسن".
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن
بالحجاب.. أول ظهور لليوتويبر أحمد حسن وزينب عقب خروجهم من السجن

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