بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:48 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان أحمد مكي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ".


وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎

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