بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:48 م
فايقة محمد عادل
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يحرص الفنان أحمد مكي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.
ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ".
وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ".
وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير.
والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.