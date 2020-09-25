بلوك جديد.. أحمد مكي يغازل جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

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يحرص الفنان أحمد مكي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



ونشر مكي مند قليل صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وظهر بالصورة بلوك جديد وعلق قائلاً:"صباح الخير.. جمعة مباركة ".





وردت الفنانة منه ممدوح عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : صباح الخير.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي تم عرضه عام 2017، وهو بطولة دينا الشربينى، ‏هشام ماجد، شيكو، ويزو، بيومي فؤاد، أوس أوس، انتصار، ومن إخراج هشام فتحي، وتأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر‎.‎