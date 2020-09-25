صناع الخير: ندعو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمشاركة في "حياة كريمة"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:30 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "حياة كريمة" خصصت 150 مليون جنيه لدفع الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، لأكثر 8 محافظات احتياجا في مصر، وهي محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.

وأضاف زمزم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "نعمل على تطوير قرى هذه المحافظات في المرحلة الأولى وجزءً كبيرًا من المرحلة الثانية، والدولة بدأت تهتم بالشرائح المحتاجة إلى الدعم، وبعض رجال الأعمال والأحزاب السياسية أعلنوا مساعدة هذه الأسر". 

وتابع: "دعونا كافة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتخفيف العبء على المواطنين، لأن الكثير منهم لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا الدولة ترسخ مبادئ معينة، حيث لا تعفي المواطنين بشكل كامل، لكنها تطبق القانون، لكنها لا تنسى الأسر غير القادرة أيضًا".

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