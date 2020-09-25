بلاغ يلتمس النيابة بإصدار بيان عن براءة محمد فريد خميس بقضية الفيرمونت

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم محمد حامد سالم المحامى، بإلتماس إلى النائب العام، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل فيما يتم نشره على المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت وما يتردد على مواقع التواصل الإجتماعي فيما يخص قضية واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت نيل سيتي رقم 25 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة، وذلك بشأن براءة محمد محمد فريد خميس وشهرته بيبو من تورطه من إغتصاب فتاة الفندق، وتورط شادي أيمن نور تارة وتارة أخرى تنفي المواقع تورطه بالإضافة إلى لائحة أخرى من الأسماء التي يتم نشرها يوميًا على مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت.


وأضاف حامد، أن النيابة العامة قد إنتهجت منهج الشفافية لرصد وتتبع الشائعات وما ينشر على المواقع الألكترونية والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي فإن الشاكي يأمل أن تصدر النيابة العامة بيان بشأن ما يتردد عن براءة محمد محمد فريد خميس وشهرته "بيبو" ونفي الإتهام عنه وتورط شادي أيمن نور من عدمه ولائحة أخرى من الأسماء مثل أحمد حلمي عزت طولان وعمرو وخالد حسين محمود إسماعيل.


وأوضح حامد، أنه انتشرت أيضًا تلك الأخبار على مواقع الصحافة الألكترونية ومنها موقع كتب الذي كتب تحقيق صحفي بعنوان مفاجأة في جريمة الفيرمونت.. بيبو فريد خميس برىء من الإتهامات وشادي أيمن نور قدم الدعم للضحية"، والعديد من الصحف الألكترونية الأخرى التي تعج بالأخبار عن القضية عبر مصادر خاصة بها دون بيان رسمي من النيابة العامة.


واستكمل حامد، ولما كان الأمر كذلك وتقاعس المشكو في حقه عن إصدار البيانات المعتادة للنيابة العامة للتصدي ومواجهة تلك الأخبار والأقاويل التي تتناقلها مواقع التواصل الإجتماعي ومواقع الصحافة الألكترونية، وهل ما يتم في القضية هي أسرار لا يجوز نشرها ولو كانت كذلك فلماذا الأمر متروك للتكهنات دون بيانات ومواقف رسمية من النيابة العامة، ولماذا يتم ترك القارىء ومستخدم الإنترنت فريسة لتلك الأخبار الكثيرة".

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