تفاصيل الحوار الذي دار بين هدى عبدالناصر ونيلسون مانديلا

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كشفت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل الحوار الذى دار بينها وبين نيلسون مانديلا، المناهض الجنوب أفريقي بشأن حديثه عن الزعيم الراحل، مشيرة إلى أن نيلسون مانديلا أخبرها أنه كان مسجونا خلال تأميم قناة السويس.



وأضافت "عبد الناصر "خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد: " مانديلا قالي لي "طالما الرئيس عبد الناصر أمم القناة ستحرر البلاد الافريقية".



وتابعت ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن والدها كان قدوة ونموذجا لحركات التحرر فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مضيفة:" السفير الأمريكى قال على لسان رئيسها للزعيم جمال عبد الناصر أرجو ان يتعمل نشاط في أمريكا اللاتينية".



وحلت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ضيفة ببرنامج "حقائق وأسرار".



وتكشف هدى جمال عبد الناصر خلال حوارها الذى سيمتد على حلقات ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى عن شهادات وحكاية عن الزعيم جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة.



يشار إلى أن الإعلامى مصطفى بكرى يقدم برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.

