تفاصيل الحوار الذي دار بين هدى عبدالناصر ونيلسون مانديلا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشفت الدكتورة هدى عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تفاصيل الحوار الذى دار بينها وبين نيلسون مانديلا، المناهض الجنوب أفريقي بشأن حديثه عن الزعيم الراحل، مشيرة إلى أن نيلسون مانديلا أخبرها أنه كان مسجونا خلال تأميم قناة السويس.

وأضافت "عبد الناصر "خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكرى ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد: " مانديلا قالي لي "طالما الرئيس عبد الناصر أمم القناة ستحرر البلاد الافريقية".

وتابعت ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن والدها كان قدوة ونموذجا لحركات التحرر فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية، مضيفة:" السفير الأمريكى قال على لسان رئيسها للزعيم جمال عبد الناصر أرجو ان يتعمل نشاط في أمريكا اللاتينية".

وحلت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ضيفة ببرنامج "حقائق وأسرار".

وتكشف هدى جمال عبد الناصر خلال حوارها الذى سيمتد على حلقات ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى عن شهادات وحكاية عن الزعيم جمال عبد الناصر تعرض لأول مرة.

يشار إلى أن الإعلامى مصطفى بكرى يقدم برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع فى تمام الساعة السابعة مساء.

أخبار تهمك

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 17 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز

منذ أقل من ساعتين

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجايى في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يعلن موعد وشرط إحتراف مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ يوم

سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

منذ 43 دقيقة

عاجل - بيراميدز يُعلن تعاقده مع قائد الأهلي

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

05:24 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

07:01 م

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

07:26 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»