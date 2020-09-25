صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف









يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي عقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.





وكشفت التقارير أن نادي يوفنتوس يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة عن طريق إدراج البرتغالي دوجلاس كوستا نجم اليوفي في صفقة ديمبلي.



