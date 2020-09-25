صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وبرشلونة في الصيف

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يدرس نادي يوفنتوس الإيطالي عقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يريد ضم الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت التقارير أن نادي يوفنتوس يدرس عقد صفقة تبادلية مع برشلونة عن طريق إدراج البرتغالي دوجلاس كوستا نجم اليوفي في صفقة ديمبلي.

وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس ينتظر رد برشلونة على العرض المقدم منه لعقد هذه الصفقة التبادلية بين الطرفين.

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