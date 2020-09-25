تصريح صادم من الصحة العالمية بشأن معدل وفيات كورونا الفترة المقبلة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:01 م
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أنه من المتوقع وصول عدد وفيات فيروس إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وقد يصبح العدد أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة اليوم الجمعة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم.

وفي سياق منفصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، أن عدد الدولة المنضمة إلى التحالف العالمي COVAX لضمان التوزيع العادل للقاح المستقبلى المضاد لفيروس كورونا المستجد أصبح 156 دولة.
 
ويأتى الهدف من تحالف COVAX هو تقديم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021،  حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
 
ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
 
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
 
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 31،405 مليون إصابة، بينهم أكثر من 967 ألف حالة وفاة، وأكثر من 22،990 مليون حالة شفاء.
 
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
 
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
 
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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