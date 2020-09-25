الري: تجهيز 34 مخرا للمياه لمواجهة مخاطر السيول بالمنيا



أكد نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، أن مصر لم تتعرض لأية فيضانات منذ إنشاء السد العالي، موضحًا أن الفيضان الحالي هو صناعي لتجديد نشاط النهر وغسله من التلوث خاصة في فرع رشيد باعتباره أكثر أماكن النيل تلوثُا.



وقال "نور الدين" خلال تصريحات صحفية: "ما يحدث الآن فيضان صناعي عبارة عن تدفقات مقننة من صنع الإنسان بسبب وفرة العائد المائي بعد ملئ بحيرة السد العالي بدل ما فقدها".



وأضاف "أن ما يحدث حاليًا هو تجديد نشاط النهر وغسيله من التلوثـ، وهناك بعض الجزر مثل جزر الوراق أو الدهب أو فيلة في أسوان وكذلك أراضي طرح النهر من الممكن أن تتأثر ولذلك صدرت التحذيرات لأن المياه التي ستأتي من السد العالي ستأخذ من 10 إلى 12 يوم".



وتابع "فرع رشيد هو الأكثر تلوثا ولذلك يحتاج إلى غسيل وقدرت الاراضي التي ستغمر عليه بحوالي 1200 فدان وفقط 9 أفدنة على فرع دمياط، وارتفاع المياه لن يزيد عن 80 سنتيمتر، وصدرت التحذيرات حتى ينقل المواطنين المخالفين الذين اعتدوا على أراضي طرح النهر مواشيهم وزراعتهم بعيدًا عن هذه المناطق، وبعد غسل فرع رشيد لن نشاهد نفوق آخر للأسماك في فصل الصيف المقبل".

كشف المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري بمحافظة المنيا، تفاصيل استعدادات الوزارة لمواجهة موسم السيول، موضحا أنه تم تجهيز 34 مخر سيل، منهم 12 مخر طبيعي، و22 صناعي.وأشار "درويش"، خلال لقاء خاص عبر ببرنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الجمعة، إلى أنهم انتهوا من تنظيف جميع مخرات السيول، وهى مستعدة تماما لاستقبال أي مياه سيول، مضيفا أن المعدات جاهزة للتعامل مع طوارىء.إقرأ أيضا..