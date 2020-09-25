أول تعليق من شريف إكرامي بعد انتقاله إلى بيراميدز

عبر شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف النادي السماوي.





وقال إكرامي في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"سعيد للغاية للتواجد في صفوف نادي بيراميدز كونها تجربة رائعة للغاية ولمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى".





وأضاف :"أشكر مسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".





وزاد :"لا يوجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدي كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".





واختتم :"أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".



