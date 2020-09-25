مفتي الجمهورية: من يقول أن مصر لا تطبق شرع الله "جاهل وغبي" (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم افتتاح 29 مسجدًا في يوم واحد بمحافظة البحيرة بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه.



وأضاف "جمعة" في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار افتتاح 106 مسجدًا في محافظة البحيرة بتكلفة تزيد عن 200 مليون جنيه.



من جانبه انتقد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من يقول أن مصر بعيدة عن الدين وأنها لا تطبق شرع الله، مستطردًا "من يقول ذلك هو جاهل وغبي".



وكان أدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، صلاة الجمعة بمسجد التقوى عقب افتتاحه في قرية زاوية أبوشوشة مسقط رأس الدكتور مفتي الجمهورية بمركز الدلنجات.



جاء ذلك علي هامش اعلان افتتاح عدد 28 مسجد بمحافظة البحيرة، بتكلفة 50 مليون جنية، فى اطار احتفالات محافظة البحيرة، بعيدها القومى الذي يوافق 19 سبتمبر من كل عام ذكري انتصال أهالي رشيد علي حملة قريزر عام 1807م.



والمسجد تبلغ مساحته ٥٢٠ متر بتكلفة إجمالية بلغت ٣ مليون و٨٠٠ ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف ودعم وزارة الاوقاف وهو مكون من ٣ أدوار منهم الدور الثاني مصلي للحريم ويوجد عدد ١٤ حمام وميضه للوضوء وعدد ٤ أحواض لكبار السن.



وقام وزير الأوقاف بإلقاء خطبة الجمعة، والتي أكد خلالها على ضرورة صدق الهمم في بناء الأوطان وتحمل المسئولية المجتمعية والمنافسة في أعمال البر والخير، مشيرا إلى انه من معانى الصدق مع الأوطان ان نقف بقوه فى وجوه دعاه التخريب والهدم والفوضى وان تكون مصلحا ولاتقف موقف سلبيا او موقف المتفرج، فمصر دوله بناء ونحن يوميا نرى البناء والتعمير فى قطاعات الطرق والبنية التحتية والاسكان ودور العباده.



كما أكد وزير الأوقاف أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية بكل ما تعنية كلمة الدولة وفي مختلف المجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وبناء الإنسان علميًا وروحيًا وثقافيًا وإنسانيًا وهو ما يشهد به كل منصف ومتابع.