أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
رحب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بشريف إكرامي الوافد الجديد للنادي السماوي بعد التعاقد معه لمدة ٣ مواسم.

وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة".

وأضاف :"إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس".

وزاد :"أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".

أخبار تهمك

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز

منذ أقل من ساعتين

ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

منذ أقل من ساعة

الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجايى في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يعلن موعد وشرط إحتراف مصطفى محمد

منذ 39 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

منذ ساعة و 11 دقيقة

سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:20 م

تركي آل الشيخ يهدي للرئيس السيسي أبيات شعر: الله يعينك بطل وتعيش وتتحدى

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

05:24 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل مهاجمه

07:01 م

بيراميدز يتجه لحسم الصفقة التي يبحث عنها الأهلي

07:26 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»