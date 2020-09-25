أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:38 م
علي نبوي
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رحب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بشريف إكرامي الوافد الجديد للنادي السماوي بعد التعاقد معه لمدة ٣ مواسم.
وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة".
وأضاف :"إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس".
وزاد :"أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".