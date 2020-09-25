أول تعليق من بيراميدز بعد التعاقد مع شريف إكرامي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:36 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، إن النادي السماوي فخور بالتعاقد مع شريف إكرامي القادم من الأهلي في صفقة انتقال حر.

وأضاف في مؤتمر تقديم إكرامي لاعبًا جديدًا لبيراميدز :"نفتخر بتقديم شريف لاعبا فب صفوف بيراميدز، سيكون إضافة هائلة بفضل شخصيته وإمكانياته".

وتابع :"خبرات شريف خارج وداخل الملعب ستساعدنا على تحقيق طموحات وأهداف النادي وخططه المستقبلية".

وزاد :"إكرامي يمتلك خبرات هائلة ولعب ضغط ضغوط كبيرة ووجوده إضافة وسعداء بوجوده معنا ومرحبا به في صفوف بيراميدز".

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