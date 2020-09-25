تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهات الجولة الثالثة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تنطلق منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 26 سبتمبر بأول أربع مباريات من الجولة وتعتبر أهمها مباراة برايتون ومانشستر يونايتد وويست بروميتش وتشيلسي.

ويتصدر نادي ليفربول حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد ٦ نقاط من أصل مباراتين خاضها في مسابقة البريميرليج.

وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:

1- ليفربول 6 نقاط
2- إيفرتون 6 نقاط
3- أرسنال 6 نقاط
4- ليستر سيتي 6 نقاط
5- كريستال بالاس 6 نقاط
6- توتنهام 3 نقاط
7- مانشستر سيتي 3 نقاط
8- برايتون 3 نقاط
9- أستون فيلا نقاط
10- ليدز يونايتد 3 نقاط
11- تشيلسي 3 نقاط
12- ولفرهامبتون 3 نقاط
13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط
14- بيرنلي 0 نقاط
15- مانشستر يونايتد 0 نقاط
16- وست هام 0 نقاط
17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط
18- فولهام 0 نقاط
19- ساوثهامبتون 0 نقاط
20- وست بروميتش 0 نقاط

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