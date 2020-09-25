"سيبت فراغ وشوقنا".. تعرف على أبرز أعمال الملحن خليل مصطفى عقب وفاته

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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توفى صباح اليوم، الملحن خليل مصطفى، وذلك عقب معاناته مع مرض السرطان، وتدهور حالته الصحية في الأيام القليلة الماضية عن عمر ناهز الـ65 عاما.

تعاون الملحن خليل مصطفى مع عدد من المطربين وعلق في أذهان الجماهير من خلال أعماله والتي من أبرزها "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.

يذكر أن فوزي إبراهيم قد كشف قبل وفاة خليل مصطفى عن تدهور حالته الصحية، حيث لوحظ نقص في كرات الدم الحمراء والبيضاء.

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