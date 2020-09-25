إزالة فورية لـ 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمراكز الفيوم







بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الاراضى ومدير الجمعيه والاستاذ محمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينه والأستاذ رجب رئيس شئون القرى ورئيس الوحده المحليه بسرسنا.



كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم

بتنفيذ ازاله زمام منشاه الفيوم طريق بجيج علي مساحه ٤ قيراط أسوار بلوك إرتفاع ٣متر وايضا إزالة اخري بناحيه بني صالح علي مساحه واحد قيراط اسوار

بحضور المهندس خالد فتحي رئيس الحمايه بالمركز والمهندس سيد احمد وكيل الحمايه بالمركز والمهندس ناصر ميلاد رئيس المكافحة والمهندس سيد عبد التواب مدير جمعيه م الفيوم والأستاذ محمد مندوب التعديات بالوحدة







وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بنفيذ ذ ازاله اليوم عدد 4 حالات بناحية ابوجنشوا ئتمان بحوض العمده وفي حضور مهندسي الحماية بالإدارة الزراعية بمركز ابشواي ومدير الجمعيه ونائب رئيس مجلس مدينة ابشواى وعدد الحالات ٤حالات تعدي علي مساحه ١قيراط و١٢ سهم والثانية علي مساحة واحد قيراط والثالثة علي مساحه واحد قيراط و١٢ سهم والرابعه علي مساحه واحد قيراط.

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم فى إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بإستمرار شن الحملات والمتابعة اليومية للتصدى لأعمال البناء المخالف والتعامل الفورى معها والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن،خلال ذلك شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية وايضا ضرورة المتابعة الدورية وتكثيف الحملات المكبرة لإزالة كافة التعديات المخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات والتعامل بكل حزم مع كافة التعديات لردع المخالفين فى شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية.وعلى ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدهة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذإزالة عدد حاله واحده على مساحة واحد قيراط بجمعية ابوطالب وازالة اخري عدد 3 حالات على مساحة 2 قيراط بجمعية سرسنا.