بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت الفنانة شيرين رضا في هذه الصورة بإطلالة متألقة، حيث ارتدت فستان ذهبي اللون، والذي أبرز رشاقتها وجمالها واعتمدت على ميك أب هادي، وشعر ملموم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا مشاركتها في فيلم "رأس السنة "، مع كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.
بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد
بفستان ذهبي.. شيرين رضا بإطلالة أنيقة من جديد

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