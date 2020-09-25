رد صادم من والد رجاء حسين بعد غنائها في الإذاعة:"شغل العوالم ده مش عايزه".. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:46 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رد فعل والدها بعد اكتشافه أنها قامت بالغناء في الإذاعة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد،الذي يقدمه سلوى محمد علي، وسالي حماد،و إيمان يوسف، أن والدها حينها قال لها: «شغل العوامل ده مش عايزه».

وتابعت الفنانة رجاء حسين أنها كانت تريد التمثيل، وكانت حينها تعيش في طنطا، لذلك كان يجب أن تنتقل إلى القاهرة وبالفعل فعلت ذلك، وأقنعت أسرتها للانتقال للعيش في شبرا.

وتابعت أنها التحقت بمدرسة شبرا الثانوية، وتعرفت على صديقة لها تدعى وداد عمر، وحضرت معها حفل زفاف لأحد أقاربها، وهناك شاهدها يوسف عوف، زوج الفنانة خيرية أحمد، وأعجب بصوتها، وعرض عليها الغناء في ركن الهواة في الإذاعة المصرية، ولم يعرف أحد من أسرتها بذلك الأمر.


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