عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:30 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.‏



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سيد عبد الحفيظ رياضة رابيد تيست التعدى الاهلي

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