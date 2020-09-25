عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا

عبد الحفيظ يعلن نتيجة تحاليل لاعبي الأهلي قبل مواجهة طنطا
الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:30 م
علي نبوي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون، استعدادًا لمواجهة طنطا، المقرر لها مساء غد، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.
ويعلن رينيه فايلر، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.
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