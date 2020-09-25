الإمارات.. استئناف إصدار مختلف التأشيرات ضمن خطة التعافى من كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات، استئناف العمل بشأن إصدار مختلف التأشيرات فيما عدا تصاريح العمل وذلك ابتداء من 24 سبتمبر 2020.

 

ووفقا لما ورد بصحيفة الإمارات اليوم، أوضحت الهيئة أن استئناف عمليات إصدار أذونات الدخول يأتي في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود الدولة نحو دعم خطط التعافي ودعم عجلة النمو بالتزامن مع تمكين منظومة العمل القائمة على تحقيق الاتزان الحيوي بين الإجراءات والتدابير الوقائية من جهة، وعودة المناخ السياحي والاقتصادي ومختلف الجوانب التنموية من جهة ثانية.

 

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء استجابة للمعطيات الراهنة المتمثلة في حزمة التدابير الاحترازية وآليات السفر المتخذة لدى قطاع النقل الجوي إلى جانب تطبيق مختلف الممارسات الرامية إلى الحد من تبعات تفشي فيروس " كوفيد - 19".

 

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية كانت قد أصدرت في مارس الماضي قراراً بالتعليق المؤقت لإصدار كافة التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية وذلك من منطلق المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المجتمع الدولي وجهودها الرامية إلى مكافحة تفشي هذه الجائحة. 

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