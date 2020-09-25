محمد نور ينتهي من تصوير "مواعيد العمر" ويهديها للشعب السعودي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتهي النجم محمد نور من تصوير احدث اغانيه باللهجه الخليجيه بعنوان "مواعيد العمر" وقام بتصويرها علي طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحها خلال الايام المقبله .

ويعتبر هذه المره الاولي الذي يقوم فيها "نور" بالغناء باللهجه الخليجيه وقد قام بهذا العمل واهدائه للشعب السعودي احتفالا معهم بالعيد الوطني.

مواعيد العمر من كلمات الامير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز و توزيع محمد شفيق وماستر وهندسه صوتيه ياسر انور  واشراف فني  محمد علام ووليد توفيق واداره اعمال ميرا امير واخراج بتول عرفه .

وقد قام نور مؤخرا بطرح احدث اعماله "جاني في ملعبي" الذي حققت ولاقت نجاحا كبيرا وانتشارا بين الجمهور .

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