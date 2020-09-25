مطرانية الجيزة تنفي خروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطالبية

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كشفت مُطرانية الأقباط الأرثوذكس بالجيزة، اليوم الجمعة حقيقة ما تردد بشأن خروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطالبية.





وقالت مٌطرانية الجيزة في بيان: «تُكذب المُطرانية شائعة خروج مظاهرات من كنيسة الإخلاص بالطالبية أو أى كنيسة أخري».



يذكر أنه إحدى القنوات التابعة للجماعة الإرهابية، قالت أن مظاهرات خرجت من إحدى كنائس مطرانية الجيزة، ضمن سلسلة الأكاذيب التى تروج لها عن وجود مظاهرات فى بعض المناطق



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تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامة الكهنوتية لصاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.



وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.



وفي سياق منفصل، افتتح الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية أمس الخميس مؤتمر الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة.



واستهل الأنبا باخوم، المؤتمر بالصلاة والشكر لله الذي جمعنا في ظل هذه الظروف ثم بدأ باللقاء بالحديث عن وثيقة "المسيح يحيا"، وهي وثيقة قداسة البابا فرنسيس إلى الشباب متخذًا بعض المواضيع منها.



وختم اللقاء داعيًا جميع الشباب أن يتطلعوا ويقرأوا هذه الوثيقة.





وتبدأ غدًا السبت، كلية اللاهوت الأسقفية بالقاهرة عامها الدراسي الجديد بيوم تعارف بين الطلبة الجدد الملتحقين بالكلية في فرع القاهرة على أن تستهل أولى محاضراتها بمادة "اللاهوت النظامي" للسنة الأولى.



وكانت كلية اللاهوت قد وضعت عدة شروط للالتحاق بها في شهر أغسطس الماضي أهمها المعيار الروحي إذ ينبغي على مقدم الطلب أن يكون قادرًا على إظهار الالتزام الروحي بالإضافة إلى المعيار الأكاديمي الذي يتمثل في المهارات اللاهوتية في الكتابة والمناقشة الشفهية من أجل مواصلة الدراسة وأن يتمتع المتقدم بالمعايير الخدمية مثل مواهب القيادة، والتعليم، والإعداد، والرعاية.



ومن الجدير بالذكر أن كلية اللاهوت الأسقفية تأسست عام ٢٠٠٥ وهدفها هو تدريب الخدام العلمانيين والمرشحين للكهنوت من أجل خدمة الكنيسة.



كلية اللاهوت الأسقفية (AST) هي مشروع استراتيجي لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، تأسست عام 2005. بلغ عدد الملتحقين لأكثر من 130 طالب وطالبة من خلفيات مسيحية متنوعة يدرسون اللاهوت باللغة العربية في المرحلة الجامعية، إما على درجة الدبلوم لمدة عامين أو على درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات، في الحرم الجامعي في فروع القاهرة والإسكندرية والمنيا.





ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول بفرع المنيا يوم الخميس الموافق الثامن من أكتوبر المقبل.

