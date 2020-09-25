لهذا السبب.. تأجيل حفل عمرو دياب في المملكة السعودية

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كشف الهضبة عمرو دياب، عن تأجيل حفله بجدة احتفالا بالعيد الوطني السعودي الـ90، والذي كان من المقرر أن يقدمه غدا السبت.





ونشر الهضبة بيان عبر حسابه الرسمي قائلا "حرصًا منا على سلامة الجميع فقد تقرر تقليص عدد حضور حفل الفنان عمرو دياب للحد الأدنى، ولأن الحفل غير منقول تلفزيونيا، فقد تقرر تأجيله لموعد مقبل بإذن الله”.





يشار إلي أن قدم بعض النجوم الوطن العربي، حفلات ضمن الأحتفال بعيد الوطن السعودي وذلك مع وضع شروط لحضور الحفل وجميعها متعلقة بإجراءات الأمان والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.