المجلس الأوروبي يوافق على دعم الدول الأعضاء بـ 87 مليار يورو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
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وافق المجلس الأوروبي على دعم مالي بقيمة 87.4 مليار يورو لـ 16 دولة من الدول الأعضاء على شكل قروض من قبل صندوق SURE – صندوق الطواري المخصص للتخفيف من مخاطر البطالة في ظل جائحة كورونا.

وبموجب الدعم الحالي ستحصل إيطاليا على دعم بقيمة 27 مليار يورو تليها إسبانيا بـ 21 مليار يورو كأكبر دولتين حصلا على دعم من تلك الحزمة.

وأوضح المجلس أن الدعم سيساعد الدول الأعضاء على تمويل الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام نتيجة لتفعيل خطط دعم العاطلين عن العمل والتي تم تفعيها منذ فبرا 2020.

ويعد صندوق SURE واحد من شبكات الأمان الثلاث التي تصل قيمتها 540 مليار يورو والتي تم الاتفاق عليها من قبل مجموعة اليورو في ابريل 2020.

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