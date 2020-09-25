على أغنية "يا حبيبي"..جمهور الإسكندرية يشعل الشاطئ مع محمد رمضان

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شارك الفنان محمد رمضان فيديو، أثناء تواجده في إسكندرية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهر محمد رمضان في الفيديو مع جمهوره، وهو يغنو أغنية "يا حبيبي"، وكتب تعليقا قائلا: "في اسكندرية انهاردة على اغنية ياحبيبي ربنا يحفظكم ويحميكم، جمهوري مع أغنيتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مشاركته في مسلسل "البرنس"، وذلك في شهر رمضان الماضي والذي شارك به عدد من الفنانين منهم روجينا، وأحمد زاهر، وإدوارد وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ حوالي 4 ساعات

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس لخلافة فايلر

منذ ساعة و 13 دقيقة

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجايى في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير فايلر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر يشارك جمهوره بفيديو من كواليس "البرنس"

محمد رمضان يتغزل بزوجته عبر" إنستجرام".. فماذا قال لها؟

محمدرمضان يحتفل بوصول أغنيته "انت جدع" لـ33 مليون مشاهدة

شاهد.. محمد رمضان يستمتع بالأجواء الصيفية

على أغنية "نمبر وان".. محمد رمضان يتفرغ للتصوير مع معجبيه بالساحل

محمد رمضان يشارك جمهوره من حفل خطوبة ابنة مدحت العدل

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:24 م

ضبط 4 أشخاص لإثارتهم الشغب بالأقصر

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

04:28 م

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة

05:30 م

الأهلي يحدد سعر بيع جونيور أجايى في الميركاتو الصيفي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»