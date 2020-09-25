مي فخري تفاجئ الجمهور بارتداء الحجاب

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:27 م
مي فخري
مي فخري
أماني سلام
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فاجأت الفنانة مي فخري، جمهورها بارتدائها الحجاب مجددا، وقامت بحذف جميع صورها عبر إنستجرام دون الظهور بالحجاب
.

ونشرت مي صورة لها وهي ترتدي الحجاب ، وعلقت عليها قائلًة: “الحمد لله حمدًا طيبًا كثيرًا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات”، وتهافتت التعليقات المهنئة.



كما أن مي فخري لم تقدم أعمال جديدة بعد مشاركتها في مسلسل "البيت الكبير" وذلك جعل البعض يتوقع بإنها تركت التمثيل.

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