تركيا تصدر أوامر باعتقال سياسيين موالين للأكراد

أصدر ممثلو ادعاء في أنقرة أوامر اعتقال بحق 82 شخصا، من بينهم سياسيون موالون للأكراد، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وكالة الأناضول قولها إنه تم اعتقال إيهان بيلجين، عمدة مدينة قارص التركية صباح اليوم الجمعة.

وشملت أوامر الاعتقال شخصيات بارزة من حزب الشعوب الديمقراطي، من بينهم سيري سوريا أوندر وناظمي جور وايلا أكات أتا وألتان تان وامين أينا، حسب صحيفة "حرييت" التركية، وتعلقت أوامر الاعتقال باحتجاجات في الشوارع تتعلق بمدينة كوباني السورية عام 2014.

ويتم احتجاز 18 شخصا حتى الآن، من بينهم مشرعون ومسؤولون حاليون وسابقون من حزب "الشعوب الديمقراطي" الموالي للأكراد، وتتهم الحكومة الحزب بتحريض الشعب على الانضمام إلى الاحتجاجات، التي قتل فيها 37 شخصا

وتقول السلطات إن العنف شمل القتل والنهب وتدمير ممتلكات عامة، مضيفة أن 761 شخصا أصيبوا في 35 من 81 إقليما بالبلاد.