لمروره بأزمة نفسية.. انتحار طالب شنقا في الدقهلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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عان طالب فى الصف الثانى الثانوى، ومقيم قرية البقلية، مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، من حالة نفسية سيئة عقب رسوبه في الصف الثاني الثانوي.

وأقدم الطالب، علي الإنتحار شنقا بربط نفسه بحلقة حديدية جنش بسقف غرفه النوم بواسطه حزام جلدي وقميص لمروره بحالة نفسيه سيئه نتيجة رسوبه في إحدي مواد العام الدراسي السابق.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية،إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ لمركز المنصورة من مستشفي الطواري بإستقبال رضا حسن نزيه الشحات ١٧ عاما طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم البقليه مركز المنصورة جثة هامدة ادعاء شنق.

علي الفور، انتقلت قوة أمنية ويالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود اصابات ظاهرة تبين قيام المتوفي بربط نفسه بحلقه حديدية جنش بسقف غرفه النوم بواسطه حزام جلدي وقميص.

وبسؤال والده، حسن نزيه الشحات ٤٥ أمين شرطة بإدارة تأمين المستشفيات ومقيم بذات القرية ايد ماجاء بالفحص واضاف أن نجله يمر بحالة نفسيه سيئه نتيجة رسوبه في احدي مواد العام الدراسي السابق، ويرغب في عدم استكمال تعليمه، وكان يرغب في العمل، ولم يتهم احد بالتسبب في ذلك.

وتحرر المحضر رقم ٩١٥٠ اداري مركز المنصورة، لسنة ٢٠٢٠، وجاري العرض علي النيابة لمتابعة التحقيقات.

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