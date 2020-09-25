في ذكرى ميلادها.. مالا تعرفه عن المغنية المصرية أحلام

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحل اليوم 25 سبتمبر ذكرى ميلاد المغنية المصرية أحلام، والتي ذاع صوتها في الأربعينات، وقدمت عدد من الأغاني التي لاقت إعجاب جماهيرها.

اكتشف المغنية أحلام الفنان أحمد رامي، ولحن لها محمد عبد الوهاب، ومحمود الشريف.

واشتهرت أحلام بالأغاني التي مازالت يتغنى بها الجماهير حتى الآن وهي "بابا جاى امتى"، و"ياختى عليها بنتى الحلوة"، و"تاتا خطى العتبة".

وكانت أبرز أغانيها "يا عطارين دلوني"،"زغرودة حلوة"،"تاتا خطى العتب"،"توب الفرح".

تزوجت أحلام من المحاسب محمود السماحي وشاركت في عدد من الأفلام منها "البنات شربات"،"المرأة"،"المرأة شيطان"،"الطائشة"،"هذا جناه أبي".

توفت أحلام يوم 17 مايو عام 1997.

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