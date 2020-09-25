موعد مباراة الأهلي وطنطا في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستضيف ملعب السلام غدًا السبت الموافق 26 سبتمبر مباراة قوية تجمع بين فريقي الأهلي وطنطا ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطنطا بالدوري المصري

تقام مباراة الأهلي وطنطا ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز السبت على ملعب السلام فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان النادى الأهلى قد حقق الفوز على نظيره أف سي مصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري ، بينما طنطا تحت قيادة رضا عبد العال خسر أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة طنطا مع الأهلي ضمن الجولة 30 لمسابقة الدوري الممتاز 24 ساعة لتقام في الثامنة مساء السبت 26 سبتمبر الحالي ونقلها إلى ستاد السلام بالقاهرة بدلا من ستاد غزل المحلة.

جاء ذلك بالتنسيق مع الناديين لعدم حصول ستاد غزل المحلة على ترخيص تقنية الفيديو حتى الآن. 

يذكر أن الزمالك يواجه الجونة في إطار الجولة نفسها بستاد القاهرة يوم الأحد 27 سبتمبر مما حدا بإدارة المسابقات لتقديم مباراة طنطا مع الأهلي لعدم اقامة مباراتين بالقاهرة في يوم واحد وفق الإجراءات الأمنية المتفق عليها.

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