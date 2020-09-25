"الأجانب" يسجلون مبيعات بالبورصة تصل الي 254.6 مليون جنيه خلال أسبوع

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ، تسجيل العرب لمشتريات بقيمة 77.9 مليون جنيه ، و سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 254.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
 
ومثلت تعاملات المصريين نسبة 74.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 19.3%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 12.4 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.56 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية حوالي 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.7 مليار جنيه.

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