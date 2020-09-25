فلادان: الأهلي في قمة الجاهزية للقاء شباب الأهلي دبي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:59 م
الاهلي السعودي
الاهلي السعودي
وكالات
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تحدث مدرب أهلي جدة السعودي، الصربي فلادان ميلويفيتش عن صعوبة مباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي غدا السبت في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال المدرب الصربي في المؤتمر الصحفي الخاصة بالمواجهة  اليوم الجمعة :"كل الفرق الموجودة في البطولة قوية، ونحن نحترم جميع المنافسين، ونتطلع لأن نخوض مباراة قوية أمام شباب أهلي دبي من أجل التأهل للمرحلة القادمة في البطولة".

واعترف ميلوسيفيتش أن الفريق واجه بعض المشاكل، خاصة في الدوري السعودي مع وجود إصابات في الفريق، وعدم انضمام كافة العناصر،وبالتالي كان الأمر صعبا للغاية في عدم ثبات التشكيل، لكن الفريق حاليا لا يعاني من أي غيابات قبل مباراة شباب الأهلي دبي والفريق في قمة الجاهزية لخوض اللقاء.

وأضاف :"رغم كل الصعوبات فأنا سعيد للغاية بجميع اللاعبين في الفريق، فالأهلي يضم مجموعة رائعة من اللاعبين خاصة الشباب، ولدينا كذلك محترفين على مستوى عالي جدا، وأنا أتطلع لرؤية المزيد من اللاعبين الشباب مع الفريق واكتساب الخبرات والشخصية القوية من المشاركة في مثل هذه البطولة القارية القوية".

وأضاف ميلويفيتش أن المستقبل سيكون أفضل بالنسبة للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة.

وأردف :"حرصنا على القيام بالإستشفاء اللازم بعد المباراة الأخيرة، ونتطلع لأن نكون في قمة مستوانا ،ونحن نحترم كل المنافسين".

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