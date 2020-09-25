10 دول أوروبية أعلنت بدء الموجة الثانية من كورونا.. اعرفها

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من جديد، عادت جائحة فيروس كورونا المستجد، للتفشى فى الكثير من دول العالم، وخصوصا الدول الأوروبية، التى أعلنت 10 منها بدء الموجة الثانية من الجائحة، بشكل رسمى، بعد الزيادة الملحوظة التى تحققها تلك الدول فى أعداد المصابين بكورونا، وحالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس.



يأتى ذلك فيما تشهد العديد من دول العالم، موجة ثانية من الفيروس، يتوالى سقوط المزيد من الضحايا فى شباكها، إذ إنها تعد أشد ضراوة وفتكا من سابقتها، مما ينذر بوقوع خسائر فادحة فى الأرواح، ما لم يتمكن العلماء والباحثون من إنتاج وتطوير لقاح فعال لعلاج الفيروس، وما لم تلتزم الشعوب بالإجراءات الاحترازية التى تفرضها الحكومات من أجل مجابهة الفيروس والحد من انتشاره.



وعلى الرغم من أن الكثير من دول القارة الأوروبية تشهد زيادة ملحوظة فى أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بكورونا، إلا أن 10 دول فقط أعلنت رسميا بدء الموجة الثانية من الجائحة، هى: إسبانيا، واليونان، وهولندا، وبلجيكا، والبوسنة، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا.



إسبانيا



فى إسبانيا بلغ إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهوره، وحتى الآن، 704 آلاف، و209 حالات إصابة، وتوفى 31 ألفا، و118 حالة، نتيجة الإصابة بالفيروس.



وأظهر آخر إحصاء لوزارة الصحة الإسبانية، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زادت بنحو 10 آلاف، و650 حالة يوم الخميس الماضى، من بينها 1445 حالة تتلقى العلاج فى قسم الرعاية المركزة.



اليونان



فى اليونان، بلغ عدد المصابين بكورونا على مدار الـ24 ساعة الماضية، 286 حالة، إلى جانب وفاة 3 حالات، نتيجة الإصابة بالفيروس، وبلغ عدد الحالات المستقرة 6555 حالة، فيما تخضع 63 حالة للعلاج بقسم الرعاية المركزة.



وبلغ إجمالى عدد المصابين بالفيروس منذ بداية الجائحة، 16 ألفا، و913 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 369 حالة، وتعافى من الإصابة 9898 حالة.



هولندا



فى هولندا، بلغ عدد المصابين بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، 2777 حالة إصابة، بالإضافة إلى 16 حالة وفاة، نتيجة الإصابة بالفيروس، وتتلقى 125 حالة العلاج فى أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات.



بذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس حتى الآن إلى 105 آلاف، و918 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا 6328 حالة.



بلجيكا



فى بلجيكا، بلغ عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس، 1881 حالة على مدى الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد حالات الوفاة 6 حالات.



بذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس حتى الآن إلى 108 آلاف، و768 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 9965 حالة وفاة، وبلغ إجمالى عدد المتعافين من الإصابة 19 ألفا، و123 شخصا.



البوسنة



فى البوسنة، بلغ عدد المصابين الجدد على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 248 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 6 حالات.



بذلك يصل إجمالى عدد المصابين بالفيروس حتى الآن إلى 26 ألفا، و564 حالة إصابة، كما ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 808 حالات، وتعافى من الإصابة 19 ألفا، و507 حالات.



كرواتيا



فى كرواتيا، بلغ عدد حالات الإصابة على مدى الـ24 ساعة الأخيرة، 223 حالة إصابة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 5 حالات، فى حين تتلقى 22 حالة العلاج فى أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات.



بذلك يرتفع إجمالى عدد المصابين بالفيروس إلى 15 ألفا، و795 حالة، فى حين ارتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 266 حالة، وتعافى من المرض 14 ألفا، و303 حالات.



التشيك



فى التشيك، بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس 58 ألفا، و374 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 567 حالة وفاة، وتعافى من المرض 27 ألفا، و247 شخصا.



صربيا



فى صربيا، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس على مدى الـ24 ساعة الماضية75 حالة إصابة، فى حين انحصرت حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس فى حالة واحدة فقط، وتتلقى 22 حالة العلاج فى أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات.



بذلك يصل إجمالى عدد حالات الإصابة حتى الآن إلى 33 ألفا، و238 حالة، بينما وصل إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 746 حالة، وتعافى من المرض 31 ألفا، و536 شخصا.



سلوفاكيا



فى سلوفاكيا، بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 419 حالة، وهو ثالث أعلى حصيلة يومية للإصابات على التوالى.



بذلك يرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 8048 حالة، فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 41، وتعافى 4036 شخصا من الإصابة بالفيروس.



سلوفينيا



فى سلوفينيا، وصل إجمالى عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 5007 حالات، فى حين بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة بالفيروس 145 حالة.