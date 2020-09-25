صادرات النفط الإيرانية تقفز في سبتمبر متحدية العقوبات

أظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في سبتمبر أيلول في تحد للعقوبات الأمريكية، مما يمد شريان حياة للجمهورية الإسلامية واقتصادها المنهار.





وانكمشت صادرات البلاد منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك بالبلاد في 2018.





لكن بيانات من تانكر تراكرز وشركتين أخريين لتتبع الناقلات تشير إلى ارتفاع الصادرات، بحسب وكالة رويترز.





وقال سمير مدني المؤسس الشريك لتانكر تراكرز لرويترز "الصادرات ارتفعت كثيرا الآن. سجلنا قرابة 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات منذ بداية الشهر الجاري".





وأضاف "تلك المستويات لم تُسجل منذ عام ونصف".