المستثمرون يسحبون 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
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كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، في ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسي من التعافي في أعقاب انهيار كوفيد-19 في مارس.

وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

وخسر المؤشر ستاندرد اند بورز 7.2 بالمئة منذ بداية سبتمبر في أول أداء شهري سلبي منذ مارس، فيما تراجع المؤشر ناسداك ما يزيد عن عشرة بالمئة.

وشملت التحركات الكبيرة الأخرى للتدفقات الاستثمارية هذا الأسبوع صناديق السندات مرتفعة العائد التي سجلت أكبر خروج للتدفقات منذ مارس آذار، لتخسر 5.4 مليار دولار.

وسجلت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوحا للتدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي بينما استقطبت صناديق السندات بوجه عام 1.3 مليار دولار.

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