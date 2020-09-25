عمرو الليثي يكشف أسرار وكواليس أفلام إسماعيل يس في ذكرى ميلاده

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:48 م
إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
الفجر الفني
Advertisements
قال الإعلامي د. عمرو الليثي متسائلا من منا لا يحبه ولا يحب أفلامه التى لا تزال قادرة على إضحاكنا إلى الآن؟.. الفنان الكبير إسماعيل ياسين الذى ينتقل حبه إلينا جيلا بعد جيل.

وتابع الليثي وكان له مجموعة من الأفلام المميزة التى حملت اسمه وتلك المجموعة تحديدًا قام بإنتاجها وصاحب فكرتها عمى المنتج جمال الليثى، هذه الأفلام التى بدأت بـ«إسماعيل ياسين فى الجيش، إسماعيل ياسين فى الطيران، إسماعيل ياسين بوليس حربى، إسماعيل ياسين بوليس سرى، إسماعيل ياسين فى البحرية»، وكانت مرتبطة بالجيش 


استمرت هذه الأفلام وحققت نجاحًا كبيرًا وكانت تكلفتها بسيطة. أذكر أن تكلفة الفيلم الواحد لم تكن تتجاوز أربعة عشر إلى ستة عشر ألف جنيه على أكبر تقدير ممكن فى ذلك الوقت، وهذه التكلفة ليست بالكبيرة لكنها كانت تحقق مردودًا إعلاميًّا جيدًا ومردودًا للقوات المسلحة جيدًا وأيضًا مردودًا تجاريًّا لمنتجى هذه الأفلام.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ 39 دقيقة

برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

02:55 م

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

03:32 م

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»