وزيرا السياحة والطيران المدني و30 سفيرا يشاركون بماراثون للدراجات بشرم الشيخ (فيديو)

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أذاعت فضائية "ten"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل مشاركة وزيري السياحة والطيران المدني و٣٠ سفيرا بماراثون للدراجات بشوارع مدينة شرم الشيخ.



وشارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، و٣٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر بماراثون للدراجات الهوائية والتي نظمته وزارة السياحة والآثار اليوم الجمعة بمدينة شرم الشيخ للأحتفال بيوم السياحة العالمي.



وجاء هذا الماراثون على هامش زيارة وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ مع وزراء كل من الطيران المدني والبيئة والدولة للإعلام، و30 سفيرا من سفراء الدول الأجنبية في مصر للاحتفال بيوم السياحة العالمي.



شارك بالماراثون أيضا السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.



وانطلق الماراثون من أمام فندق إقامة الوزراء والسفراء واستمر إلى ما قرب من ساعة؛ حيث جاب شوارع مدينة شرم الشيخ ذات الطبيعة والشواطئ الخلابة والمقومات السياحية المتميزة.



وأعرب السفراء عن استمتاعهم بهذا الماراثون واقترح سفير ألمانيا بالقاهرة بأنه يجب عمل مسابقة عالمية للدراجات بمدينة شرم الشيخ.



وفاز بالمرتبة الأولى في الماراثون سفير الكاميرون ووعده وزير السياحة والآثار بأن يكون الأول في مشاهدة الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة عند الإعلان عنه في أوائل الشهر القادم.



وقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بجولة موسعة بمطار شرم الشيخ الدولي يرافقهم عدد 30 من سفراء الدول الأجنبية للتعرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة بالمطار للحد من فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، والسفير الدكتور بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



تأتى هذه الزيارة في إطار تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين وزارات الحكومة المصرية من أجل تنشيط وزيادة حركة السياحة والسفر إلى المناطق السياحية بمصر ودفع عجلة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي المصري تماشيًا مع رؤية مصر المستقبلية 2030.



وفى بداية الجولة قام الوزراء والسفراء بتفقد صالات السفر والوصول ومنظومة الكاميرات الحرارية وكاونترات الجوازات، ومنطقة سيور الحقائب وصالة كبار الزوار، وكذا الاطمئنان على معايير السلامة الصحية وإجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي المطبقة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة زائري مصر.



وتقوم الدولة المصرية بتقديم كافة سبل الدعم لقطاعي السياحة والاثار) والطيران كونهم إحدى الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية فضلًا عن جهود الدولة لاستعادة الحركة الجوية وعودتها بشكل منتظم.



وتتعاون وزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني في كافة المبادرات التي من شأنها ان تساهم في تشجيع الحركة السياحية الوافدة لمصر؛ حيث تقوم وزارة الطيران المدني بتقديم العديد من التخفيضات لجميع شركات الطيران المصرية والأجنبية بمطارات كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح تبلغ 50 % على رسوم الهبوط والإيواء و20 % على الخدمات الأرضية والعديد من التسهيلات والخدمات المقدمة بالمطارات.

