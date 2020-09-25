طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع في أغسطس

الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أغسطس، وكان الطلب في الشهر السابق أقوى من التقديرات السابقة مما يشير إلى تعاف مستقر.









وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا يحظى بمتابعة عن كثب لخطط إنفاق الشركات، زادت 1.8 بالمئة الشهر الماضي.





وجرى تعديل بيانات يوليو بالزيادة لتظهر أن طلبيات ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية زادت 2.5 بالمئة بدلا من 1.9 بالمئة في التقديرات السابقة.





وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع هذه الطلبيات 0.5 بالمئة في أغسطس.