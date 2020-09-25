برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أحرز تقدماً في مساعيه للتعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر داخل النادي الكتالوني بأنه هناك تفاؤلاً في صفوف برشلونة بإنهاء صفقة ديست لصالحهم هذا الأسبوع وتقديمه في الكامب نو في الأسبوع المُقبل.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك إتفاق كامل على انضمام النجم الأمريكي إلى برشلونة، حيث تجاهل سيرجينو ديست عرض بايرن ميونخ الألماني ومتبقى فقط الإتفاق على صيغة دفع أموال الصفقة.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة باع نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ويرغب في التعاقد مع ديست ليكون بديلاً له.



