تعرف على ترتيب الدوري المصري.. صراع الوصافة يشتعل بين الزمالك وبيراميدز

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:30 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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يعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك بعد مرور 29 جولة من البطولة المحلية، وحسم الفريق الأحمر لقب البطولة للمرة 42 في تاريخه والخامسة على التوالي منذ الجولة الماضية.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 76 نقطة، متفوقا بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه فريق الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم ليصبح رصيده الفعلي 55 نقطة.

وتقام اليوم الجمعة، 3 مباريات في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين، حيث يلعب حاليا حرس الحدود مع طلائع الجيش، بينما يلتقي مصر المقاصة مع المقاولون العرب، ويواجه الاتحاد السكندري مع فريق انبي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم في البطولة المحلية:-
1- الأهلي 76 نقطة.
2- الزمالك 58 نقطة.
3- بيراميدز 54 نقطة.
4- المقاولون العرب 49 نقطة.
5- سموحة 40 نقطة.
6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
7- إنبي 38 نقطة.
8- مصر المقاصة 37 نقطة.
9- أسوان 34 نقطة.
10- الإنتاج الحربي 34 نقطة.
11- طلائع الجيش 33 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة
13- الجونة 31 نقطة
14- المصري 30 نقطة.
15- حرس الحدود 29 نقطة.
16- وادي دجلة 28 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.

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