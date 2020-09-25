محمد صلاح يخوض معركة شرسة على لقب الهداف هذا الموسم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يستعد نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول لخوض مباراة من العيار الثقيل أمام أرسنال يوم الإثنين القادم في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول حقق الفوز في أول جولتين على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 وتشيلسي بنتيجة 2-0 ليعتلي صدارة المسابقة.

وسجل محمد صلاح ثلاثية في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية لكنه مطالب بتسجيل أهداف أخرى للوصول لقمة ترتيب الهدافين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 4 أهداف.

سون هيونج مين، توتنهام، 4 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، هدفين.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، هدفين.

هيلدر كوستا، ليدز يونايتد، هدفين.

ماتيوز كليتش، ليدز يونايتد، هدفين.

نيل موباي، برايتون، هدفين.

داني إنجز، ساوثهامبتون، هدفين.

راؤول خيمينيز، وولفرهامبتون، هدفين.

ألكسندر لاكازيت، آرسنال، هدفين.

ساديو ماني، ليفربول، هدفين.

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محمد صلاح ليفربول رياضة ترتيب الهدافين الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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