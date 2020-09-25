حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تحرر 13 محضرا عدم إعلان الأسعار

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية اليوم الجمعة حملات موسعة على المخابز والأسواق على عدة مناطق بالمحافظة.


وقد حررت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 13 محضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق.


وتحرير محضر لثلاجة مواد غذائية مخالفة، وذلك تحت إشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة.

ومن ناحية أخرى قامت ادارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 11 محضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 4 محاضرين لبقالين تموين مخالفين، تحرير عدد 8 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما تم تحرير عدد 6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد 5 محاضر لمحطات تموين سيارات لعدم الأخطار عن حركة المواد البترولية

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة واشراف عبد القوى عبد الحميد رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة انتاج خبز بلدى ناقص الوزن، تحرير عدد 13 محضر عدم حمل شهادات صحية.


كما تم تحرير عدد 4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، تحرير محضر عدم إخطار عن حركة المواد البترولية لأحد محطات تموين السيارات.

كما قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة حماده جودة مدير الإدارة وإشراف محمد العدوي رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 مخاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد.


تحرير عدد 4 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير عدد 8 محاضر عدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، تحرير عدد 11 محضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير محضر لمصنع للمواد الغذائية لتقليد العلامات التجارية.


كما قامت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد 6 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما تم تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد 3 محاضر لمخابز شامية بدون ترخيص، تحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.


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