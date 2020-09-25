العراق: تسجيل 4593 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 4593 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تماثل 4505 حالات للشفاء من الوباء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ 41 دقيقة

فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 21 ساعة

بديل فتحي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

منذ 39 دقيقة

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

كاف يكشف حقيقة مشاركة الكعبي أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يُحدد ثلاث جنسيات لاختيار خليفة فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس

منذ أقل من ساعتين

الدينامو.. الأهلي يُحدد موعد تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند)

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:28 م

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

أول رد رسمي من الأهلي على حسم صفقتي محمد إبراهيم وبدر بانون

02:31 م

رغم تألقه.. آرسنال يتخذ قرارا صادما ضد محمد النني

02:55 م

مفاجآة مدوية.. الزمالك يخطط لضم نجم يوفنتوس السابق

03:32 م

برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»